10 лет нет ответа:  Что стало с загадочно исчезнувшим  малазийским самолетом с пассажирами

Ученые считают, что сеть гидрофонов, предназначенных для мониторинга изменений давления в океане и использующихся в системе обнаружения ядерных взрывов, может предоставить ответ на загадку, которая будоражит умы исследователей с 2014 года.
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