В Югре автоинспекторы оперативно доставили в больницу водителя, которому стало плохо на дороге

В Югре автоинспекторы оперативно доставили в больницу водителя, которому стало плохо на дороге

В дежурную часть МО МВД России «Нижневартовский» поступило сообщение от очевидцев, что по автодороге в 12 км от г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх