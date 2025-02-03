Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Некоторые орловские предприятия могут лишиться своих иностранных собственников

Некоторые орловские предприятия могут лишиться своих иностранных собственников

Почему не развивается орловская промышленность? Каковы перспективы шефства над депрессивными регионами крупными корпорациями?  Орловщина – это свиной край, или студенческий?  К чему приведёт национализация Ливгидромаша, а также других знаковых орловских предприятий, чьи собственники находятся в недружественных странах? На эти и другие вопросы отвечает заместитель директора МЛЗ, экс-руководитель Департамента промышленности области Геннадий Парахин в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх