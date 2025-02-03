Некоторые орловские предприятия могут лишиться своих иностранных собственников

Почему не развивается орловская промышленность? Каковы перспективы шефства над депрессивными регионами крупными корпорациями? Орловщина – это свиной край, или студенческий? К чему приведёт национализация Ливгидромаша, а также других знаковых орловских предприятий, чьи собственники находятся в недружественных странах? На эти и другие вопросы отвечает заместитель директора МЛЗ, экс-руководитель Департамента промышленности области Геннадий Парахин в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».