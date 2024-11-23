Ученые научили ИИ для борьбы с болезнями создавать новые биомолекулы

Исследовательская группа из Технического университета Мюнхена, возглавляемая профессором Хендриком Дитцем, совместно с коллегами из Массачусетского технологического института под руководством Сергея Овчинникова разработала новый метод создания белков.
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