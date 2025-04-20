Марат Баширов: Друг вчера завез в частный музей, где показал совсем мне японские непонятные до того предметы

Друг вчера завез в частный музей, где показал совсем мне японские непонятные до того предметы. Угадали что это?…А вы знали, что после 1905 года Сахалин когда-то был наполовину за Россией, а южная часть за Японией? И Южно-Сахалинск назывался Тоёхара.