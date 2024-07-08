🚔О состоянии аварийности за 07 июля 2024 года За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции выявлено 647 нарушений ПДД, задержаны 19 нетрезвых водителей.
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🚔О состоянии аварийности за 07 июля 2024 года За прошедшие сутки подразделениями Госавтоинспекции выявлено 647 нарушений ПДД, задержаны 19 нетрезвых водителей.