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Царьград

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Более миллиона рублей: хирург рассказал о "новом" лице Надежды Кадышевой

Более миллиона рублей: хирург рассказал о "новом" лице Надежды Кадышевой

Подтяжка лица и блефаропластика – что сделала с лицом известная русская певица, рассказал хирург Балкизов.

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