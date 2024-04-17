"АЛРОСА" выставит на аукцион коллекцию из 15 редких розово-пурпурных бриллиантов

"АЛРОСА" 23-25 апреля 2024 года проведет онлайн-аукцион редких бриллиантов инвестиционного класса. Его главными лотами станут 15 исключительных розово-пурпурных бриллиантов, которые были добыты и огранены в России в течение последних шести лет.