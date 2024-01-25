На конкурсе "Мисс Япония" победила украинка, что вызвало расовый скандал

Победительницей конкурса "Мисс Япония-2024" стала модель украинского происхождения Каролина Шиино. Ее победа стала причиной расового скандала, ведь 26-летняя девушка имеет европейскую внешность, пишет postrophe.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии