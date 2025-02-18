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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nintendo прекратит выдавать золотые очки за покупку игр незадолго до новой през...

Nintendo прекратит выдавать золотые очки за покупку игр незадолго до новой през...

Nintendo прекратит выдавать золотые очки за покупку игр незадолго до новой презентации Switch 2С 2018 года, приобретая игры для Nintendo Switch в рознице или цифровом магазине eShop, пользователи получали золотые очки для экономии на следующих покупках.

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