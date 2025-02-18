Nintendo прекратит выдавать золотые очки за покупку игр незадолго до новой през...

Nintendo прекратит выдавать золотые очки за покупку игр незадолго до новой презентации Switch 2С 2018 года, приобретая игры для Nintendo Switch в рознице или цифровом магазине eShop, пользователи получали золотые очки для экономии на следующих покупках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)