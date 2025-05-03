Мишустина ожидает отставка. Президент потребовал найти приемника: Кремлевская табакерка

Телеграм-канал Кремлевская табакерка со ссылкой на источники сообщил о том, что президенту России Владимиру Путину было рекомендовано рассмотреть вопрос о возможной смене премьер-министра Михаила Мишустина.
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