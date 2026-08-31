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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-летний НГессан перейдет в «Ливерпуль» за 5 млн евро. Форвард «Сент-Этьена» присоединится к клубу летом 2027 года

Нападающий « Сент-Этьена » Джильян Н´Гессан подпишет контракт с « Ливерпулем ». Английский клуб договорился о приобретении 18-летнего форварда примерно за 5 миллионов евро.

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