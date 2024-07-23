Новые договоры на природный газ призывают заключить жителей Новосибирска

На работы по газификации город получил из бюджета области на 2015-2017 годы по 100 млн рублей. В этом году идет проектирование сетей, в программе участвуют Дзержинский, Ленинский районы и Центральный округ.
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