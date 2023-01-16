Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Щукин
    Если получиться не забудьте поделиться этой "радостью" и где они находятся!Польский генерал ...
  • Tatyana Zaytseva
    Нашё дураков. Не для того они туда сбежали, чтобы идти на войну.Польский генерал ...
  • Ольга Селезнева
    Россия всегда выигрывает ,а вы опять утоните и замерзнете .Олаф Шольц: «Чтоб...

Противник потерял возможность обстреливать Донецк из Марьинки

Противник потерял возможность обстреливать Донецк из Марьинки

Украинские войска фактически утратили контроль над Марьинкой. В течение ряда лет этот город, примыкающий к Донецку с запада, фактически превращался в мощнейший укрепрайон, а также в плацдарм для наступления, планы которого ВСУ и их западные спонсоры тоже вынашивали годами и о которых ранее стало известно российской разведке.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх