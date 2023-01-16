Противник потерял возможность обстреливать Донецк из Марьинки

Украинские войска фактически утратили контроль над Марьинкой. В течение ряда лет этот город, примыкающий к Донецку с запада, фактически превращался в мощнейший укрепрайон, а также в плацдарм для наступления, планы которого ВСУ и их западные спонсоры тоже вынашивали годами и о которых ранее стало известно российской разведке.
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