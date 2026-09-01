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Регионы России

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Россельхознадзор опроверг необходимость приносить кур в МФЦ для регистрации

Россельхознадзор опроверг необходимость приносить кур в МФЦ для регистрации

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу требования обязательной маркировки и постановки на учет сельскохозяйственных птиц — кур, уток, гусей, индеек, перепелов, цесарок и страусов.

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