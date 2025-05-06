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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцам рассказали, в каких форматах можно принять участие в акции "Бессмертный полк"

Барнаульцам рассказали, в каких форматах можно принять участие в акции "Бессмертный полк"

Поделиться историей о своем родственнике можно в соцсетях, а также разместить его фото на одежде или автомобиле В 2025 году акцию "Бессмертный полк" будут проводить в Барнауле в пяти форматах, сообщает мэрия.

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