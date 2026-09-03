Путин: была угроза гипервсплеска инфляции, ее важно было не допустить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране была угроза всплеска инфляции. Российский лидер выступает на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, «Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Kp.ru: Кашпировск...
- Минобороны: расче...
- Кинокритик Шнейде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым