Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдинга ...

Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдингаПередел автомобильного рынка, во многом обусловленный бурным развитием электромобилей локальных марок в Китае, ставит под угрозу само существование некоторых компаний с почти столетней историей.
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