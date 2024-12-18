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Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдинга ...

Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдинга ...

Honda и Nissan рассматривают возможность объединения под крышей нового холдингаПередел автомобильного рынка, во многом обусловленный бурным развитием электромобилей локальных марок в Китае, ставит под угрозу само существование некоторых компаний с почти столетней историей.

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