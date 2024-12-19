Бесчеловечные эксперименты губернатора Воробьева

Намедни в Редакцию The Moscow Post пришло тревожное письмо от жителей проблемного микрорайона Авиаторов – а в этом углу, действительно, живут и космонавты, и военные летчики - о том, что все они оказались заложниками в непродуманной жилищной политике губернатора Московской области Андрея Воробьева.