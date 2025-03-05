Роспотребнадзор может увеличить штрафы за грязные квартиры — депутат

Штраф за грязные квартиры, заваленные мусором, предложили увеличить в Роспотребнадзоре, говорится в ответе со стороны ведомства зампреду комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергею Колунову, 5 марта сообщает РИА Новости.