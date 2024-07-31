Мария Багреева: заказчики Москвы сэкономили 3,5 млрд руб. на мини-аукционах

В первом полугодии текущего года на портале поставщиков опубликовали 76 тыс. котировочным сессиям, которые позволили столичным заказчикам сэкономить 3,5 млрд рублей, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
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