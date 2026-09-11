В «Выживалити. Наследники» интрига вокруг Умы Кристовской набирает обороты. Пока участники обсуждали, как избавиться от девушки, проект покинул совсем другой игрок.
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