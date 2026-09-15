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Затопление Северной Адриатики изменило жизнь древних сообществ за 5000 лет

Затопление Северной Адриатики изменило жизнь древних сообществ за 5000 лет

Международная группа учёных под руководством Университета Саутгемптона и итальянского Национального института океанографии и прикладной геофизики (OGS) восстановила историю затопления побережий Северной Адриатики — района, который сегодня занимают северная Италия, Словения и северная Хорватия.

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