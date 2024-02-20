После Авдеевки штурмовики России рвутся на запад: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 февраля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные не остановились после взятия Авдеевки, а двинулись дальше, расширяя зону контроля.