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После Авдеевки штурмовики России рвутся на запад: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 февраля 2024 года

После Авдеевки штурмовики России рвутся на запад: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 февраля 2024 года

После Авдеевки штурмовики России рвутся на запад: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 20 февраля 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные не остановились после взятия Авдеевки, а двинулись дальше, расширяя зону контроля.

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