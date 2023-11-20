Путин рассказал, что когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни

Президент России Владимир Путин 20 ноября рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни.В ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта Путин обратился к главе республики Рамзану Кадырову.
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