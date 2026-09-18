Reuters: Москва и АдГ готовят переговоры о возвращении российского газа в ФРГ

По информации Reuters, которая ссылается на два осведомлённых источника, Москва и руководство немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) готовятся к переговорам.
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