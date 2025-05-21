Минобрнауки РФ опубликовало данные о зарплате и.о. ректоров двух рязанских вузов

Минобрнауки России опубликовало информацию о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных министерству, за 2024 год.
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