Вкладчики в августе перевели 78 млрд на накопительные счета

Объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 млрд рублей и превысил 10,7 трлн. С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей.
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