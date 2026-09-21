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Орловские новости

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Вкладчики в августе перевели 78 млрд на накопительные счета

Вкладчики в августе перевели 78 млрд на накопительные счета

Объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 млрд рублей и превысил 10,7 трлн. С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей.

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