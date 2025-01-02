Zero Hedge
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Zero Hedge

7 подписчиков

It's Not The End Of The World

It's Not The End Of The World

It's Not The End Of The World Authored by Jeff Thomas via InternationalMan.com, Periodically, I’ll encounter someone who has read one of my essays and has decided not to pursue them further, stating, “You’re one of those ‘End of the world’ guys.

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