It's Not The End Of The World Authored by Jeff Thomas via InternationalMan.com, Periodically, I’ll encounter someone who has read one of my essays and has decided not to pursue them further, stating, “You’re one of those ‘End of the world’ guys.
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