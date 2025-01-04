Меган Маркл снова оконфузилась: ее новое кулинарное шоу высмеяли в Сети

Супруга принца Гарри разочаровала фанатов. Шоу Меган разочаровало фанатов LEGION-MEDIAНа днях американские телезрители увидели трейлер нового проекта Меган Маркл, который она с таким пафосом рекламировала уже давно.
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