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Культуромания

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Инстасамка рассказала на шоу «Голос», что исправила текст своего хит из-за волнения родителей

Инстасамка рассказала на шоу «Голос», что исправила текст своего хит из-за волнения родителей

Певица и рэперша Инстасамка приняла участие в новом выпуске шоу «Голос». На нем певица припомнила Полине Гагариной обещание «придушить ее» и рассказала, что убрала мат из текста своего хита, сообщает портал «StarHit».

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Зоя Копань
Ух, какая она страшная, хоть бы не приснилась!
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