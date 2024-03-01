Инстасамка рассказала на шоу «Голос», что исправила текст своего хит из-за волнения родителей

Певица и рэперша Инстасамка приняла участие в новом выпуске шоу «Голос». На нем певица припомнила Полине Гагариной обещание «придушить ее» и рассказала, что убрала мат из текста своего хита, сообщает портал «StarHit».
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