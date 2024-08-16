Захарова об обстреле Донецка: Киев получил карт-бланш на зверства

МОСКВА, 16 августа, ФедералПресс. Удар ВСУ по ТЦ «Галактика» в Донецке – проявление зверства киевского режима по отношению к мирному населению, целью которого является расшатывание стабильности внутри России.
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