За два дня сосульки и снежные глыбы упали на головы четырех петербуржцев Нагрянувшая в Петербург обещанная оттепель заставила снег и сосульки попадать с крыш и балконов.
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За два дня сосульки и снежные глыбы упали на головы четырех петербуржцев Нагрянувшая в Петербург обещанная оттепель заставила снег и сосульки попадать с крыш и балконов.