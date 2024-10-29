Кроссовер Audi SQ8 теперь мощнее RSQ8

Кроссовер Audi SQ8 получил ряд улучшений производительности и эстетики от ателье ABT Sportsline. Эти улучшения делают и без того привлекательный и быстрый ингольштадтский «паркетник» еще более мощным и стильным, совершенствуя его до такой степени, что он даже превосходит «заряженный» вариант RS.