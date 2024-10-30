Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    В нате свинарника не хватает?)🤔США готовы призна...
  • ШКИПЕР
    Да нам как то похер признание или не признание пиндосами Крым российскмм.США готовы призна...
  • Николай Герасименко
    "ВСУ перебрасывают на Курщину свежую бригаду", как говорит мой тесть, шерсть манде не защита!Украинский генера...

«Сравнять город с землей, чтобы спасти его», – Forbes назвал тактику ВСУ в Торецке «пирровой победой»

«Сравнять город с землей, чтобы спасти его», – Forbes назвал тактику ВСУ в Торецке «пирровой победой»

Forbes, со ссылкой на видео 101-й гвардейской бригады ВСУ, пишет о замечательном во всех отношениях плане защиты города от наступающих российских подразелений, родившемся в мозгах у креативного украинского командования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх