Карседо и Семак, не сговариваясь, жестковато оценили соперника

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо перед началом игры за Суперкубок с «Зенитом» в эфире «Матч ТВ» оценил готовность своей команды: - На мой взгляд, достаточно было времени (для подготовки).
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