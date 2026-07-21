❗️⚡️Трамп отклонил предложение Катара и Пакистана о прекращении огня на десять дней с Ираном, — «The Jerusalem Post».
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❗️⚡️Трамп отклонил предложение Катара и Пакистана о прекращении огня на десять дней с Ираном, — «The Jerusalem Post».