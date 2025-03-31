70% женщин-мусульманок не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье. 63% мусульман не работают, но получают поддержку от государства и бесплатное жилье.
Покорители России, а не гости: почему мигранты не хотят адаптироваться в нашем обществе
Комментарии
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Андрей Павлов
Да нормально у нее с инстинктом самосохранения. Только одно маленькое уточнение: это касается самой власти. О том, как себя самосохранить, она позаботится. Кто-то закроется в хорошо охраняемых поселениях, кто-то сдристнет на Суперджетах, репетицию во время марша Пригожина они провели. Они ж там все временщики, за исключением единиц, случайно туда затесавшихся. Для них государство кормовая база. "Мне были б жёлуди, ведь я от них жирею". Точнее не скажешь. Они и к власти мигрантов приспособится. Ну кто выживет после резни.
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8 час.
Сергей Алексеев
Неужели наши правители думают, что ещё успеют навести порядок или он им совсем не нужен???
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8 час.
Владимир Негода
кто - то умело руководит этим дурдомом и далеко не из Русских , а мы только ушами хлопаем !
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7 час.
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