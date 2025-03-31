Покорители России, а не гости: почему мигранты не хотят адаптироваться в нашем обществе

Андрей Павлов

Да нормально у нее с инстинктом самосохранения. Только одно маленькое уточнение: это касается самой власти. О том, как себя самосохранить, она позаботится. Кто-то закроется в хорошо охраняемых поселениях, кто-то сдристнет на Суперджетах, репетицию во время марша Пригожина они провели. Они ж там все временщики, за исключением единиц, случайно туда затесавшихся. Для них государство кормовая база. "Мне были б жёлуди, ведь я от них жирею". Точнее не скажешь. Они и к власти мигрантов приспособится. Ну кто выживет после резни.