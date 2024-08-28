«Есть такой человек», — SHAMAN раскрыл, кому он готов позвонить даже в 3 часа ночи. И это не жена

Исполнитель SHAMAN очень успешен. Каждый раз он появляется на публике с улыбкой, демонстрируя свою блестящую жизнь, но никто и не догадывался, что все это время, пока Ярослав активно занимался своей карьерой, у него не было друзей в Москве, что заставляло его ощущать одиночество и пустоту.