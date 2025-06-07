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  • Воробей
    Глупая и совершенно неинформативная статья! Не понятно ничего из её прочтения.Классические лотк...
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Ищите "Гато". Заказчика бомбёжки ядерной триады России сдала сама "ведьма Катя"

Ищите "Гато". Заказчика бомбёжки ядерной триады России сдала сама "ведьма Катя"

Жена владельца фур, из которых были запущены дроны, атаковавшие русские военные аэродромы, оказалась вполне заметной фигурой.

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