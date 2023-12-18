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Ракеты «Ярс», способные нести ядерное оружие, встали на охрану Москвы

Россия входит в число ведущих стран с крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия. По данным Министерства обороны России, ведомство загрузило новую межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» в шахту к юго-западу от Москвы.

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