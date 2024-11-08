Начинаем день с подборки пятничных праздников *️⃣День капучино + День булочек – готовый завтрак *️⃣День первых признаков зимы + День Сибири – радуемся снегам, морозцу и бежим в каналы друзей-сибиряков любоваться фоточками *️⃣Международный день пианиста + День достаточного количества времени – кстати, да, классическая музыка обладает удивительным свойством усмирять сумасшедший бег часов, проживите пятницу под музыку – со вкусом и неспешно *️⃣Всемирный день ответственного туризма + Международный день связи человека и животных – давайте хоть что ли кормушки для птичек мастерить и в парк или в лес *️⃣Всемирный день без Wi-Fi + День "Приготовьте что-нибудь необычное и пикантное" – постойте, а как мы будем рецепты как гуглить? *️⃣День пространственного планирования + День родителя как учителя – подаем пример своим детям,учим только добру Ну и самый волшебный праздник пятницы – День исполнения желаний ✨ Пусть все хорошее сбудется!.