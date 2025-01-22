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Кризис близко? В России начинаются массовые увольнения. Набиуллина потирает руки: "Хорошо"

Кризис близко? В России начинаются массовые увольнения. Набиуллина потирает руки: "Хорошо"

В России начинаются массовые увольнения. Есть явные сигналы того, что кризис близко. Суть тревожной тенденции в прямом эфире описал Андрей Верников.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Ещё бы сократить многочисленные дублирующие организации и органы...
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20 час.
АТ
Александр Ткаченко
Вот и появятся свободные руки. Мигранты хорам. своих тунеядцев некуда девать.
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19 час.

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