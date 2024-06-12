Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Зейнаб Аббасова
    вы лентяи  своими руками  ничего  не делали.Стоит каждой потр...
  • HalinaLGkot liauchuk
    Наряд под названием:,,голь на выдумку хитра,,.Мне 61год и помню такое предлагали а журнале ,,работница и крестьянка,,...Сшила новый летни...
  • Наталья Середа
    Очень красиво, нарядно.И фигура на все сто.Вы умница и красавица!👍👍👍❤️Сшила новый летни...

Натуральный репеллент в домашних условиях: защита от комаров, клещей, муравьев, мух

Натуральный репеллент в домашних условиях: защита от комаров, клещей, муравьев, мух

Лето - это не только тепло, солнце и отпуск, это еще и комары, клещи, мошки, осы, садовые муравьи. Но чтобы защититься от надоедливых, а иногда и опасных насекомых, нам достаточно знать несколько простых лайфхаков.

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