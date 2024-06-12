Натуральный репеллент в домашних условиях: защита от комаров, клещей, муравьев, мух

Лето - это не только тепло, солнце и отпуск, это еще и комары, клещи, мошки, осы, садовые муравьи. Но чтобы защититься от надоедливых, а иногда и опасных насекомых, нам достаточно знать несколько простых лайфхаков.
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