В Касимовском округе из-за ремонта перекрыли движение по мосту

Об этом сообщил в телеграм-канале глава администрации округа Иван Бахилов.В Касимовском округе Рязанской области на время проведения ремонтных работ перекрыли движение по мосту через реку Сынтулка у деревни Залесное.
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