Беглов наградил лучших работников отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами

Градоначальник отметил, что за последние два года удалось достичь полного контроля над отраслью. Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил наиболее отличившихся в 2023 году сотрудников отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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