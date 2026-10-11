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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Осталась вдовой в 26 лет, пережила аварию и стала помогать людям: Как живёт звезда фильма «Знахарь» в свои 75 лет

Шоу-бизнес: Осталась вдовой в 26 лет, пережила аварию и стала помогать людям: Как живёт звезда фильма «Знахарь» в свои 75 лет

Она начала сниматься в кино в 20 лет и за свою карьеру успела сняться более чем в 70 фильмах и сериалах.

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