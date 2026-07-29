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Активность крипто-венчурных фондов упала на 87% от пика 2022 года — партнёр Dragonfly предрекает завершение эпохи

Активность крипто-венчурных фондов упала на 87% от пика 2022 года — партнёр Dragonfly предрекает завершение эпохи

Управляющий партнёр венчурного фонда Dragonfly Хасиб Куреши заявил, что криптовалютная венчурная индустрия может входить в фазу "последней волны фондов" — по мере того, как зрелые сети становится всё сложнее оспорить новым стартапам.

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