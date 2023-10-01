1. «Зенит» внезапно потерпел поражение от «Оренбурга» (1:3) на выезде в 10-м туре Мир РПЛ, проиграв второй матч подряд.
Поражения «Зенита», «МЮ», «Сити», судьи убили «Ливерпуль», «Реал» возглавил Ла Лигу, покер Лаутаро за 27 минут и другие новости
Комментарии
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Лена Мисько
Краснодар уходит в отрыв? Быки одержали очередную победу - без блеска, шика и фейерверков, зато на классе - и увеличили свой отрыв от соперников в таблице. Самое интересное, что уже завтра на вторую строчку может выйти Спартак, хотя буквально несколько дней назад оголтелые эксперты и т.н. болельщики призывали увольнять Абаскаля. Ну а Краснодар, считаю, совершенно заслуживает сегодня уверенного лидерства. Футболисты пашут на поле как те самые быки, в честь которых команда получила прозвище, в отличие от карнавальщиков из Питера. Да и стабильнее краснодарцев сегодня в лиге, пожалуй, никого нет. Завтра же я жду веселую игру Спартака с Самарой за вторую строчку. Завтра же будет понятен и отрыв Краснодара от преследователей: от 3 до 6 очков. Ну а не так давно мы хорошо пообщались с главным тренером Краснодара Владимиром Ивичем. Сюда я то интервью еще не постил. Если есть желание и время - почитайте слова (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vladimir-ivich-intervyu-glavnogo-trenera-krasnodara-o-galickom-spercyane-transferah-i-sudeystve-2125539/) top of the league. Велкам
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sport-express.ru
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4 час.
Лена Мисько
Foot’больные люди - Илья Казаков 12, 9, 8 Столько очков привозил Зенит на финише ближайшему сопернику в трех последних сезонах. Если Краснодар сегодня выиграет, он оторвется от Зенита на 7 очков. Достаточно ли это, чтобы претендовать на титул? Более чем. Достаточно ли, чтобы потихоньку начать короновать быков? Неизвестно. Интересно, как они будут играть теперь под таким давлением. На остальные вопросы команда Ивича вроде бы ответила. В 2025-м Зенит будет отмечать столетие. Красивая история - вернуть себе титул в год юбилея. Правда, не факт еще, что потеряет. Но в этом сезоне Зенита никто не боится, давно не припомню такого
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4 час.
Лена Мисько
Годы доминирования внутри страны, но вся стратегия уперлась лишь в покупку легов. Ровно один годный русский игрок в составе (Караваев, Сергеев с натяжкой). Думаю, зимой в панике будут куплены еще два латиноса по 30-40 млн, все ради того, чтобы не дать «Краснодару» взять золото. Получится? Вполне может. Никакой самоидентификации, никакой академии, никакой стратегии. Чемпион - пустышка.
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4 час.
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