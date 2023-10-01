Поражения «Зенита», «МЮ», «Сити», судьи убили «Ливерпуль», «Реал» возглавил Ла Лигу, покер Лаутаро за 27 минут и другие новости

Лена Мисько

Краснодар уходит в отрыв? Быки одержали очередную победу - без блеска, шика и фейерверков, зато на классе - и увеличили свой отрыв от соперников в таблице. Самое интересное, что уже завтра на вторую строчку может выйти Спартак, хотя буквально несколько дней назад оголтелые эксперты и т.н. болельщики призывали увольнять Абаскаля. Ну а Краснодар, считаю, совершенно заслуживает сегодня уверенного лидерства. Футболисты пашут на поле как те самые быки, в честь которых команда получила прозвище, в отличие от карнавальщиков из Питера. Да и стабильнее краснодарцев сегодня в лиге, пожалуй, никого нет. Завтра же я жду веселую игру Спартака с Самарой за вторую строчку. Завтра же будет понятен и отрыв Краснодара от преследователей: от 3 до 6 очков. Ну а не так давно мы хорошо пообщались с главным тренером Краснодара Владимиром Ивичем. Сюда я то интервью еще не постил. Если есть желание и время - почитайте слова (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vladimir-ivich-intervyu-glavnogo-trenera-krasnodara-o-galickom-spercyane-transferah-i-sudeystve-2125539/) top of the league. Велкам