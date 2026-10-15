Ущерб французских сетей приблизился к 300 000 евро и может достигнуть нескольких миллионов, в те же даты пострадали магазины в Нидерландах Крупнейшие европейские сети супермаркетов подверглись беспрецедентной кибератаке, в результате которой холодильники и морозильные камеры были переведены в непрерывный цикл разморозки с температурой 50 °C.